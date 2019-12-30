شكرا لقرائتكم بومبيو: نظام إيران يتلاعب بالانتخابات ويستبعد الأصوات الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هاجم وزير الخارجية الأميركي ديموقراطية النظام الإيراني واصفا ما يحدث بانه تلاعب داخل النظام باستبعاد الأصوات الشريفة. وقال في تغريدة له " انتخابات البرلمان الإيراني على بعد شهرين، لكن النظام يتلاعب بالفعل بالمرشحين من خلال استبعاد أكثر من 1000 مرشح نحن نقف إلى جانب الشعب الإيراني، الذي يريد ببساطة أن تُسمع أصواته".

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وجه انتقادات حادة إلى خامنئي بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد شعبه خلال المظاهرات التي اندلعت في نوفمبر. وقال عبر حسابه في تويتر "يحق للشعب الإيراني الحداد على 1500 ضحية تم ذبحهم على يد خامنئي خلال الاحتجاجات الإيرانية. وتابع يخشى النظام مواطنيه، وقد لجأ مرة أخرى إلى العنف وأغلق الإنترنت".

وتحدثت تقارير عن زج النظام الإيراني بقوات عسكرية واسعة في المدن الإيرانية لمنع المتظاهرين من تأبين ضحاياهم في أربعينية ضحايا الاحتجاجات. وخرجت مظاهرات متفرقة في عدة مدن إيرانية تكريمًا لضحايا الاحتجاجات الإيرانية لكن قوات النظام الإيراني جابهتها باعتقالات واسعة وإغلاق الانترنت.

وكانت وكالة رويترز قد كشفت نقلا عن ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية أن حوالي 1500 شخص سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني واستمرت أقل من أسبوعين في مختلف أنحاء البلاد.