أعتبر النائب ​هنري حلو​، في تعليق على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، ان "إدّعاء بعض قوى ​السلطة​ بأنها ليست من يشكل ​الحكومة​، وبأن هذا الأمر متروك للرئيس المكلف، هو استخفاف بعقول الناس".

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كانت هذه تفاصيل خبر هنري حلو: إدّعاء البعض قوى بعدم تدخله بتشكيل الحكومة هو استخفاف بعقول الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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