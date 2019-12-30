البابا فرنسيس: لاستبدال الهواتف المحمولة بالأحاديث أثناء تناول الطعام

دعا ​البابا فرنسيس​ في عظته الأسبوعية بساحة القديس بطرس، جميع أفراد الأسرة إلى "تبادل الحديث معا أثناء تناول الطعام، بدلا من الانشغال باستخدام الهواتف المحمولة"، لافتا إلى أن "​السيد المسيح​ و​العذراء​ مريم و​القديس يوسف​ هم نموذج يحتذى بالنسبة للأسر".

واكد البابا أنه "يجب على أفراد الأسرة العودة إلى التواصل فيما بينهم"، وسأل نفسه "عما إذا كنتم كأفراد أسرة تعرفون كيفية التواصل معا، أم يعجبكم مشهد هؤلاء ​الأطفال​ أثناء تناول الطعام وهم يتبادلون الحديث عبر هواتفهم المحمولة، حيث يسود الصمت كما لو كنتم في قداس".

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