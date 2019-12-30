خارجية سوريا: ندين العدوان الأميركي على الحشد الشعبي ونعبر عن تضامننا مع العراق

لفت مصدر مسؤول في ​وزارة الخارجية السورية​، في تصريح إلى "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، إلى أنّ "الطائرات الحربيّة الأميركيّة شنّت اعتداءً دمويًّا على فصائل "​الحشد الشعبي​" ​العراق​ية الّتي تدافع عن سيادة العراق واستقلاله، في إطار قرارات الدولة العراقية ومؤسساتها الرسمية، وأدّى هذا الاعتداء الغاشم والجبان إلى استشهاد وجرح عدد كبير من المواطنين العراقيّين".

وأكّد أنّ "​سوريا​ تدين هذا العدوان الأميركي وأي عدوان على سيادة العراق واستقلاله وحريّته، وتعبّر عن تضامنها التام مع العراق شعبًا ومؤسسات، وتعيد مطالبتها بعدم تدخّل ​الولايات المتحدة الأميركية​ في الشؤون الداخلية للعراق الّتي تعدّ في صميم عمل ومهام الدولة العراقية".

وركّز المصدر على أنّ "سوريا تعبّر عن تضامنها مع العراق والعراقيين لتجاوز الظروف الّتي يمرّون بها، بما يخدم وحدة أرض وشعب العراق".