الخارجية الأميركية: العراقيون أدانوا هجماتنا ولم يدينوا هجمات كتائب حزب الله

أعلنت ​وزارة الخارجية الاميركية​ أن "العراقيين أدانوا الهجمات الأميركية ضد "​كتائب حزب الله​"، ولم يدينوا هجمات الكتائب التي استهدفت قاعدة فيها جنود أميركيين".

وسقطت أربعة ​صواريخ​ على قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة العراقية ​بغداد​، تضم قوات أميركية، في هجوم صاروخي هو رقم 11 من نوعه خلال شهر ونصف ضد قاعدة فيها جنود أميركيين.



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