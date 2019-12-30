سلطات البرازيل: أكثر من 2000 عنصر أمني لحماية أمن المحتفلين في كوباكابانا

أعلنت السلطات البرازيلية عن نشر أكثر من ألفي شرطي لضمان الامن خلال احتفالات رأس السنة على شاطئ كوباكابانا الشهير، الذي يرتقب أن يستقبل حوالي ثلاثة ملايين شخص ​ليلة رأس السنة​.

وأشارت الشرطة الى أن "حوالي 15 ألف عنصر أمن سينشرون في كل أنحاء ولاية ريو دي جانيرو. أما عدد الشرطيين الذين سينتشرون في كوباكابانا سيكون أعلى بشكل طفيف مما كان عليه السنة الماضية، أي 2049 عنصرا مقابل 1941 في 31 كانون الاول 2018".

وقد أفاد حاكم ريو دي جانيرو ويلسون فيتزل بأن "هذه السنة سيتجاوز عدد الاشخاص على شاطئ كوباكابانا 2,8 مليون، وأن نسبة إشغال ​الفنادق​ بلغت 90 في المئة".

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