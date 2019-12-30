ظريف غادر موسكو متوجها إلى بكين بزيارة رسمية

غادر وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، العاصمة الروسية موسكو، متوجّهًا إلى بكين في زيارة رسميّة للصين بدعوة من نظيره وانغ يي.
وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية غنغ شوانغ قد لفت في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إلى أنّ "ظريف ووانغ سيركّزان في المحادثات بينهما على البرنامج النووي الإيراني والمواضيع ذات الاهتمام المشترك"، موضحًا أنّ "إيران والصين تعتزمان القيام بجهود مشتركة ترمي للحفاظ على التنمية المستديمة في العلاقات بين البلدين، والحفاظ على الاتفاق النووي وضمان السلام والاستقرار في الخليج الفارسي".
يُشار إلى أنّ ظریف زار موسكو على رأس وفد إيراني، لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
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