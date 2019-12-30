ظريف غادر موسكو متوجها إلى بكين بزيارة رسمية

غادر وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​، العاصمة الروسية ​موسكو​، متوجّهًا إلى بكين في زيارة رسميّة للصين بدعوة من نظيره ​وانغ يي​.

وكان المتحدث باسم الخارجية ​الصين​ية غنغ شوانغ قد لفت في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إلى أنّ "ظريف ووانغ سيركّزان في المحادثات بينهما على البرنامج ​النووي الإيراني​ والمواضيع ذات الاهتمام المشترك"، موضحًا أنّ "إيران والصين تعتزمان القيام بجهود مشتركة ترمي للحفاظ على التنمية المستديمة في العلاقات بين البلدين، والحفاظ على ​الاتفاق النووي​ وضمان السلام والاستقرار في ​الخليج الفارسي​".

يُشار إلى أنّ ظریف زار موسكو على رأس وفد إيراني، لإجراء محادثات مع نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​.