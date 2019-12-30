حركة النجباء العراقية: قادرون على الوصول إلى المصالح الأميركية بالعراق

أشار المعاون الجهادي لـ"​حركة النجباء​" ​العراق​ية، نصري الشمري، الى أن "​المقاومة​ العراقية أصبحت قادرة على الوصول إلى جميع المصالح الأميركية في العراق. "

وأكد الشمري في حديث صحفي، أن "الاستهداف الأميركي لم يكن لفصيل معين بل لكل العراق"، معتبراً أن "​أميركا​ أخطأت في حساباتها ووقعت في مشكلة في العراق، وهي لن تستطيع بقاعدة أو اثنين أن تعيد احتلال العراق مرة ثانية".

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