أعلنت وزارة الخارجية ​العراق​ية أنها "ستستدعي السفير الأميركي في ​بغداد​ على خلفية الضربات الأميركية على مواقع داخل العراق"، مشيرةً الى أنه "سيتم التشاور مع الأعضاء الأوروبيين في ​التحالف الدولي​".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجية العراقية: سيتم استدعاء السفير الأميركي في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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