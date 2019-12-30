وصول كارلوس غصن الى لبنان أمس آتيا على متن طائرة خاصة

وصل الرئيس الاسبق لمجلس ادارة مجموعة رينو نيسان ال​لبنان​ي ​كارلوس غصن​ الى لبنان أمس آتيا على متن ​طائرة​ خاصة.

وكان غصن الذي يحمل الجنسية الفرنسية يحاكم في ​اليابان​ بتهمة ​اختلاس​ أموال من مجموعة رينو نيسان، وقد تم اخلاء سبيله بكفالة في نيسان الماضي.

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