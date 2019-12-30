حكومة ايران تنفي أي دور لها بالهجوم على القوات الأميركية في العراق

استنكر المتحدث باسم الحكومة ال​إيران​ية، علي ربيعي،الإتهام الأميركي بأن هناك دور ايراني في الهجوم على ​القوات الأميركية​ في ​العراق​، معتبرا أن هذه "المزاعم غير الموثقة بأدلة لا تبرر قصف وقتل الناس".

وفي حديث صحفي،أكد ربيعي ان إيران "تنفي بقوة أي دور في الهجوم على القوات الأمريكية، وهذا الادعاء الأمريكي بلا دليل لا يمكنه تبرير قصف وقتل الناس خلافا للقوانين الدولية"، ولفت أنه "من المثير للسخرية أن ​أميركا​ ما زالت تحتل أجزاء من العراق وتقصف شعبه وتدعي بلا حياء أنها تحترم سيادة ​الحكومة العراقية​".

ولفت ربيعي إلى أن "ما حدث أثبت مرة أخرى بأنه ما دامت أمريكا تواصل تواجدها في العراق و​سوريا​ فإن ​السلام​ سيكون بعيد المنال للجميع"، محذرا من أن مثل هذه الممارسات "غير المدروسة والمتهورة المناقضة للقرارات الدولية الأكثر صراحة، لن تسفر سوى عن تصعيد حالة زعزعة ​الأمن​".

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