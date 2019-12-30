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الصدر يدعو القوى السياسية للتعاون لإخراج القوات الأمريكية من العراق

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محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب ا )

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، القوى السياسية في العراق إلى التعاون لإخراج القوات الأمريكية من العراق.

وقال الصدر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقد حذرنا سابقاً من مغبة زج العراق في الصراعات الإقليمية والدولية وقلنا إن العراق وشعبه ما عاد يتحمل مثل هذه التصرفات الرعناء".

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وذكر "لو أننا تعاونا سابقاً لإخراج المحتل، عبر المقاومة العسكرية لما جثم على صدر العراق ولو أننا تعاونا من أجل عدم إقرار الاتفاقية المذلة لم يحدث ما حدث واليوم، وأننا على استعداد لإخراجه بالطرق السياسية والقانونية".

ودعا الصدر إلى توحيد الصفوف لإخراجه بأسرع وقت ممكن ولتبعدوا عنكم التصرفات عير المسؤولة من بعض الفصائل العسكرية وليكن زمام الأمر بيد القوات الأمنية حصراً.

وأكد الصدر "إن لم ينسحبوا سيكون لنا تصرف آخر وبالتعاون معكم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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