ضبط سيدة وشقيقها استوليا على 50 ألف جنيه من سائق بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ألقى ضباط مباحث التجمع الخامس، الإثنين، القبض على سيدة وشقيقها؛ لاتهامهما بممارسة أعمال النصب، والاستيلاء على مبلغ مالي من سائق بدعوى قدرتهما على توفير فرصة عمل له بدولة عربية.

تبلغ للمقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، من مسئولي فندق بمنطقة المستثمرين الجنوبية دائرة القسم بوجود مشاجرة داخل الفندق.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة الرواد محمد شعلان ومحمود عبد السلام وتوفيق عبود ومحمود ثروت ومحمود عطية، ضباط مباحث القسم، وتم التقابل مع طرف أول "إبراهيم" سائق مقيم شبين الكوم منوفية، وطرف ثاني "جميلة" مقيمة محل البلاغ، وشقيقها "يونس".

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أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قرر السائق سابقة تعرفه على الطرف الثاني عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأخبراه بحضورهما للبلاد بغرض السياحة وطلبا منه حجز غرفة بالفندق محل البلاغ وسداد قيمه الحجز والتقابل معهما بمطار القاهرة لتوصيلهما للفندق وعقب ذلك قاما بإيهامه بقدرتهما على توفير فرصة عمل له بدولة عربية، واستوليا منه على مبلغ 50 ألف جنية إلا أنه ارتاب فى أمرهما فحضر لمحل الواقعة لمطالبتهما بإعادة المبلغ المالي إلا أنهما رفضا ذلك فحدثت بينها مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب دون إصابات.

بمواجهة الطرف الثاني أمام العميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد سمير مجدي، مفتش المباحث، أيد الشقيقان أقوال السائق، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعقيد حسن مصطفى، نائب المأمور، إلى النيابة العامة للتحقيق.