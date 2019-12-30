الشباب الصومالية تتبنى الهجوم الإرهابي في مقديشيو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
تبنت حركة الشباب الصومالية، التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، الهجوم الإرهابي في مقديشيو، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، حسبما ذكرت "فرانس برس" الفرنسية.
وفي وقت سابق من اليوم، صرحت وكالة الأمن القومي الصومالية "نيسا" بأن السلطات تعتقد أنه جرى التخطيط للهجوم الذي وقع في مقديشو مطلع الأسبوع الحالي من خارج البلاد.
وكان ما يقرب من 100 شخص قد لقوا حتفهم وأصيب العشرات إثر انفجار شاحنة مفخخة في مقديشو أمس الأول السبت، عند تقاطع طرق مزدحم بالحركة في الجزء الغربي من مقديشو في ساعة الذروة.
وكتبت وكالة الأمن القومي في تغريدة أنها كانت قد قدمت تقريرًا أوليًا للحكومة بشأن الهجوم "الذي خططت له دولة أجنبية".
ولم تذكر الوكالة اسم الدولة ولم تقدم تقريرًا رسميًا، غير أنها أضافت أنه "لاستكمال التحقيق الجاري، سوف نسعى لطلب المساعدة من وكالات الاستخبارات الأجنبية".
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