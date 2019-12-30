فى عام مصر روسيا 2020 بولوسكوفا : مفاجأت سارة للمصريين واتمنى مقابلة نجلاء فتحى



فى زيارة سريعة للقاهرة التقت تاتيانا بولوسكوفا رئيس الحركة الدولية الاقليمية"الاتحاد الشعبي الاورواسيوي" واليكسي تيفانيان مدير المركز الثقافى الروسي بالقاهرة وناقشا البرنامج الثقافى المنتظر لعام الثقافة بين مصر وروسيا الذى سيستمر طوال عام 2020 بمبادرة من الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين , وأكدت بولوسكوفا ان هناك مفاجأت سارة للشعب المصري حيث يتم الاعداد لتنظيم دعوة فرق فنية روسية فى مجال الفنون الشعبية والبالية والموسيقى , وكذلك يتم التحضير لتنظيم مهرجان للافلام الروسية المترجمة للعربية وكذلك سيتم من خلال المركز الثقافى الروسي فى كل من القاهرة والاسكندرية التعاون مع المؤسسات الثقافية المصرية المختصة فى تنظيم عدد

من الانشطة المشتركة مثل المجلس الأعلي للثقافة والمركز القومي للترجمة والهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة والمركز القومي للسينما كما سيكون هناك تنسيق مع الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية والمجلس التنسيقى للمغتربين الروس فى مصر والمؤسسة المصرية الروسية للعلوم والثقافة وجمعية بناة السد العالي , كما يتم التنسيق مع السفارة المصرية فى موسكو من خلال السفير الدكتور ايهاب نصر والمكتب الثقافي المصري من خلال الدكتور محمد نصر الجبالي المستشار الثقافى المصري فى موسكو . واشارت بولوسكوفا عن سعادتها لتلقيها دعوة من المجلس الاعلي للثقافة للمشاركة في فعاليات مؤتمر مصر وروسيا عبر العصور الذي يقام في ابريل القادم بمشاركة مجموعة كبيرة من المستشرقين الروس . ومن جانبه أكد اليكسي تيفانيان ان خطة المركز بدأت مبكرا للاحتفال بعام مصر وروسيا ونظمنا عدة فعاليات خلال عام 2019 أخرها الاسبوع الماضي بتنظيم احتفالية للموسيقى والغناء الشعبي الروسي وتم اهداء هيئة قصور الثقافة مجموعة من الافلام الروسية لعرضها فى المحافظات المختلفة , وقبل عودتها الي موسكو سألت بولوسكوفا عن الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي وقالت اتذكر بطولتها فى فيلم الرداء الابيض حيث ان جيلي لازال يتذكر هذا الفيلم واتمني ان التقى بها , كنا بنات صغار ونتردد على السينما لمشاهدة الافلام المصرية الكلاسيكية مثل صراع فى الوادى., والنظارة السوداء , وصغيرة على الحب ,صراع فى النيل وغيرهم .