قوى التجمعات الليبية: حكومة «السراج» خطر على الأمن الوطنى الليبى.. وتهديدات «أردوغان» انتهاك لسيادة دولة مستقلة

أكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية أن التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية يمثل غزواً لسيادة دولة مستقلة، عضو فى الأمم المتحدة، وكل المنظمات القارية والإقليمية، وأوضحت القوى الوطنية أن التهديد بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضى الليبية، يشكل خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة، وكل أعراف القانون الدولى والإنسانى.

جاء ذلك فى بيان وجهته قوى التجمعات الوطنية الليبية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء بعثات الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، وأعضاء الاتحاد الأوروبى، والأمين العام للجامعة العربية، ورئيس الاتحاد الإفريقى، وأمين عام اتحاد المغرب العربى.

وأضافت أن هذا الأمر يعد تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، نظراً لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال إفريقيا، فى صراع مسلح، سيكون الخاسر الوحيد فيه هو الشعب الليبى، ومقدراته الاقتصادية.

وأدانت القوى الليبية التى تضم عدداً كبيراً من منظمات المجتمع المدنى وأكاديميين بشدة التهديدات الصادرة عن الرئيس التركى حول نواياه إنزال قوات فى ليبيا.

وأشارت إلى أن اعتماد الرئيس التركى فى تدخله المباشر فى الشئون الداخلية لليبيا على مذكرتى تفاهم فى مجالى الأمن والتعاون العسكرى وترسيم الحدود البحرية، وقعهما مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، يفتقر ويخالف الأسس القانونية الوطنية الليبية والأعراف والقوانين الدولية.

وقالت إن أهم القواعد القانونية الوطنية والدولية التى تجعل من هاتين المذكرتين منعدمتين من

حيث القيمة والآثار القانونية، إذ إنه على مستوى التشريعات الوطنية، فإن اتفاق الصخيرات لم يضمن فى الإعلان الدستورى المؤقت وهو القاعدة الدستورية الحاكمة فى ليبيا منذ عام 2011؛ كما أن حكومة فائز السراج لم تنل ثقة البرلمان الليبى الشرعى منذ تشكيلها عام 2015.

وأوضحت أن الإعلان الدستورى الليبى يؤكد أن المعاهدات الدولية التى تُبرمها ليبيا، يجب أن تتم مصادقتها من الجهة التشريعية.

وذكرت أن المادة (8) فقرة (2) من الاتفاق السياسى الذى ولد من رحمه المجلس الرئاسى، أشارت إلى أن لحكومة الصخيرات (عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب)، لافتة إلى صدور عدة أحكام قضائية ليبية تؤكد عدم دستورية حكومة السراج.

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وشددت القوى الليبية فى بيانها على أن فائز السراج وقع منفرداً على مذكرتى التفاهم مع تركيا وهو ما يتعارض مع اتفاق الصخيرات، خصوصا فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات السيادية المهمة، التى تستوجب الإجماع ضمن فريق المجلس الرئاسى المؤلف من 9 أعضاء.

وأوضحت أنه على مستوى القانون الدولى فإن مذكرتى التفاهم الموقعتين بين تركيا وليبيا، تنتهكان روح وأعراف القانون الدولى، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة

لقانون البحار وأحكامها التنفيذية، جامايكا 1973 ومعاهدة الأمم المتحدة لاستغلال المناطق البحرية الاقتصادية وأعالى البحار، نيويورك 1982.

وأشارت إلى أن مذكرتى التفاهم الموقعتين بين تركيا وليبيا، تنتهكان المواد (10- 12) من اتفاقية فيينا للمعاهدات عام 1969، وعلى وجه الخصوص المادة 46 التى تحدد المراحل والإجراءات الواجبة فى تحرير وتوقيع والتصديق على الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية للدول.

وذكرت أنه وتأسيساً على ما ورد أعلاه، فإن القوى الوطنية الليبية الموقعة على البيان تناشد كل الأطراف الدولية إدانة التهديدات التركية بالتدخل العسكرى فى ليبيا، وتشكيل الأحلاف لتهديد الاستقرار فى منطقة المتوسط وشمال إفريقيا.

كما طالبت باتخاذ الخطوات القانونية العاجلة لمنع التدخل التركى العسكرى فى ليبيا، وحماية السيادة الوطنية الليبية، وحماية حياة المدنيين الليبيين من أى عدوان تركى مسلح؛ وإعادة النظر فى قرار مجلس الأمن الخاص باعتماد اتفاق الصخيرات، وسحب الشرعية الدولية لحكومة السراج، التى تحولت إلى طرف أساسى فى الصراع، وفشلت فى تحقيق التوافق بين الليبيين، بل إنها أصبحت تشكل خطراً على الأمن الوطنى الليبى والإقليمى المتوسطى، عندما رهنت نفسها، للأطماع التركية العثمانية التى كشف عنها الرئيس التركى أردوغان فى أكثر من مناسبة.

كما طالبت بإعادة الاعتبار والتعامل مع المؤسسات الشرعية الليبية المنتخبة، الممثلة للشعب الليبى فى آخر انتخابات حرة وديمقراطية للعام 2014، وتمكينها من ممارسة حقها فى تمثيل ليبيا رسمياً، لدى دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والقارية.

وناشدت القوى بضرورة حماية الأموال والأصول الليبية فى الخارج من عمليات النهب والسلب الممنهج، الذى تتعرض له من قبل عصابات مالية محترفة تتلاعب وتخترق أنظمة التجميد، فى محاولة للاستحواذ على هذه الأصول، بالتواطؤ مع رموز الفساد فى الحكومة الليبية الحالية، وبعض البلدان التى توجد بمصارفها هذه الأموال والأصول.