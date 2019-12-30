بومبيو يزور أوكرانيا في خضم إجراءات عزل ترمب

يزور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الثالث من يناير المقبل أوكرانيا، الواقعة في صلب الفضيحة التي تشهدها الولايات المتحدة، والتي كلفت الرئيس دونالد ترمب قضية عزل متوقعة أمام الكونجرس الأميركي. ويتوجه بومبيو بعد ذلك إلى بيلاروسيا وكازاخستان ثم أوزبكستان وقبرص، في جولة تستمر حتى السابع من يناير، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية.

وفي كييف، يجري بومبيو، خصوصا، مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وهو أرفع مسؤول أميركي يزور أوكرانيا منذ اندلاع الفضيحة في سبتمبر 2019.

وتم توجيه اتهام تجاوز السلطة رسميا لترمب في 18 ديسمبر من مجلس النواب، وذلك لطلبه من نظيره الأوكراني التحقيق حول خصومه الديمقراطيين وضمنهم جو بايدن الأوفر حظا لمنافسته في نوفمبر 2020 على الرئاسة. وهو متهم بتجميد مساعدة عسكرية مهمة لسلطات كييف مقابل تلبية طلبه.

لكن لم يصوت على إجراءات العزل سوى النواب المعارضون الديمقراطيون الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب. ويتوقع أن تتم تبرئة ترمب في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ويرجح أن تعقد الجلسة في يناير 2020. يشار إلى أن إدارة ترمب تقول، إن السبب الوحيد لطلبها من السلطات الأوكرانية التحقيق بشأن جو بايدن وابنه هانتر الذي كان يعمل في شركة أوكرانية للغاز هو مكافحة الفساد.