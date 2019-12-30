حصاد 2019: أوروبا.. تحولات وصدمات

أحمد مراد (القاهرة)

شهدت الساحة الأوروبية في 2019، أحداثاً سياسية مهمة، أبرزها إجراء انتخابات مبكرة في النمسا وبريطانيا، أعقبها تشكيل ائتلاف حاكم جديد في الأولى، وفوز حزب المحافظين بأغلبية حاكمة في الثانية. وفي إيطاليا، تشكلت حكومة ائتلاف جديدة أنهت أزمة سياسية من دون اللجوء إلى انتخابات مبكرة، وفي إسبانيا تجددت الدعوات والمظاهرات المطالبة بانفصال إقليم كتالونيا.

ألمانيا

في ألمانيا، انطلقت في الأول من سبتمبر الماضي بولايتي برلاندنبورغ وساكسونيا شرقي ألمانيا انتخابات برلمانية شهدت منافسة شديدة بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم وبين حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المعارض.

وتعد ولاية براندنبورغ إحدى معاقل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيما تعد ساكسونيا معقلاً لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وهو حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والحزبان هما جناحا الائتلاف الحاكم في ألمانيا. وتمكن حزب ميركل من المحافظة على مكانته كأقوى حزب في ولاية ساسكونيا بحصوله على 32.3%. وحقق حزب «البديل من أجل ألمانيا» نتائج قوية غير مسبوقة، حيث تمكن من مضاعفة نتائجه في هذه الانتخابات ليكون ثاني أقوى حزب في الولاية بحصوله على 27.5% وفي المقابل، سجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يشارك في الائتلاف الحاكم في الولاية، خسارة قياسية لتكون هذه هي أسوأ نتائج انتخابات محلية للحزب في تاريخه على مستوى كل الولايات الألمانية بحصوله على 7.6% من الأصوات.

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إسبانيا

في إسبانيا، تجددت في 15 أكتوبر الماضي، تظاهرات إقليم كتالونيا المطالبة بفصل الإقليم عن إسبانيا؛ وذلك على خلفية صدور أحكام بالسجن على 9 من زعماء الانفصاليين لدورهم في محاولة انفصال الإقليم عن إسبانيا عام 2017، وتخللت التظاهرات اشتباكات وأعمال شغب بين المتظاهرين وقوات الشرطة. وفي 19 أكتوبر، دعا كيم تورا زعيم إقليم كتالونيا المؤيد لاستقلال الإقليم، الحكومة الإسبانية للدخول في «محادثات غير مشروطة»، وذلك بعد خمسة أيام من الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين. وهي الدعوة التي رفضتها الحكومة الإسبانية بالقول، إن أغلبية سكان الإقليم لا ترغب في الاستقلال.

إيطاليا

في إيطاليا، دخلت البلاد في أزمة سياسية حادة بعدما أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، وزعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، انهيار الائتلاف الحكومي، مطالباً بإجراء انتخابات مبكرة، ورد عليه رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، متهماً إياه باصطناع أزمة حكومية تجر البلاد إلى انتخابات مبكرة ليستفيد من نسب التأييد العالية التي نالها حزبه في الفترة الأخيرة.

ونشبت الأزمة داخل الائتلاف بسبب خلاف حول مشروع لسكك الحديد يربط بين ليون في وسط فرنسا وتورينو في شمال غربي إيطاليا، وصوتت حركة الخمس نجوم منفردة ضد هذا المشروع في حين دعمه حزب الرابطة. وفي الرابع من سبتمبر الماضي، تشكلت حكومة ائتلاف جديدة، لتطوي صفحة الأزمة السياسية التي استمرت قرابة الشهر.

بريطانيا

في بريطانيا، أعلنت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء، في 24 من مايو الماضي، نيتها الاستقالة من منصبها في 7 يونيو، عقب فشلها في إقناع البرلمان بخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي 23 يوليو، فاز بوريس جونسون بزعامة حزب المحافظين البريطاني، وتولى مهام منصب رئاسة الوزراء.

وفي 29 أكتوبر، وافق البرلمان البريطاني على إجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر، وجاءت هذه الموافقة بمثابة أمل جديد لجونسون في أن تتيح له الانتخابات المبكرة استعادة الأكثرية، وتنفيذ خطته لإخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وبالفعل فاز حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون في الانتخابات البرلمانية العامة في بريطانيا، وحصد 232 مقعداً في مجلس العموم البريطاني.