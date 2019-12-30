اعتقال 5 متهمين بالإرهاب في بريطانيا

شادي صلاح الدين (لندن)

ألقت الشرطة البريطانية، صباح أمس، القبض على خمسة أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في جرائم إرهابية خلال غارات شنتها في لندن، ومانشستر وبيتربوروه.

وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية أن عمليات الاعتقال كانت لشاب يبلغ من العمر 21 عاماً في مانشستر للاشتباه في ارتكابه عملاً إرهابياً أوالتحضير له أوالتحريض عليه، بجانب مراهق يبلغ من العمر 19 عاماً في بيتربورو للاشتباه في ارتكابه عملاً إرهابياً.

كما اعتقلت الشرطة شابين يبلغان من العمر 23 عاماً و22 عاماً في شمال لندن بنفس التهم، بينما اعتقلت مراهق 19 عاماً في بيتربورو للاشتباه على تشجيعه للإرهاب. ويبقى المعتقلون الخمسة رهن الاحتجاز وتجري قوات مكافحة الإرهاب عمليات تفتيش في المدن الثلاث في إطار تحقيقاتها. وقالت الشرطة، إن الاعتقالات ليست مرتبطة بالهجوم الذي وقع على جسر لندن في نوفمبر، أو أي احتفالات مخطط لها ليلة رأس السنة.

يذكر أن شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على العديد من المشتبه في ضلوعهم في عمليات إرهابية مخطط لها خلال السنوات القليلة الماضية. ورغم ذلك أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، الشهر الماضي، عن تخفيض بلادها مستوى تهديد الإرهاب الداخلي من مستوى «خطير» إلى «مهم»، وهو المستوى الأدنى منذ نحو خمس سنوات.