شادي صلاح الدين (لندن)
ألقت الشرطة البريطانية، صباح أمس، القبض على خمسة أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في جرائم إرهابية خلال غارات شنتها في لندن، ومانشستر وبيتربوروه.
وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية أن عمليات الاعتقال كانت لشاب يبلغ من العمر 21 عاماً في مانشستر للاشتباه في ارتكابه عملاً إرهابياً أوالتحضير له أوالتحريض عليه، بجانب مراهق يبلغ من العمر 19 عاماً في بيتربورو للاشتباه في ارتكابه عملاً إرهابياً.
كما اعتقلت الشرطة شابين يبلغان من العمر 23 عاماً و22 عاماً في شمال لندن بنفس التهم، بينما اعتقلت مراهق 19 عاماً في بيتربورو للاشتباه على تشجيعه للإرهاب. ويبقى المعتقلون الخمسة رهن الاحتجاز وتجري قوات مكافحة الإرهاب عمليات تفتيش في المدن الثلاث في إطار تحقيقاتها. وقالت الشرطة، إن الاعتقالات ليست مرتبطة بالهجوم الذي وقع على جسر لندن في نوفمبر، أو أي احتفالات مخطط لها ليلة رأس السنة.
يذكر أن شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على العديد من المشتبه في ضلوعهم في عمليات إرهابية مخطط لها خلال السنوات القليلة الماضية. ورغم ذلك أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، الشهر الماضي، عن تخفيض بلادها مستوى تهديد الإرهاب الداخلي من مستوى «خطير» إلى «مهم»، وهو المستوى الأدنى منذ نحو خمس سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 5 متهمين بالإرهاب في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.