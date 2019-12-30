القوات اليمنية تتصدى للحوثيين في «حيفان» و«البرح»

عقيل الحلالي (صنعاء)

أفشلت القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي، أمس الاثنين، هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية على مناطق محررة على أطراف مديرية حيفان التابعة لمحافظة تعز والمتاخمة لمحافظة لحج في جنوب غرب البلاد.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية لـ«الاتحاد» أن قوات اللواء حزم مدعومة بالمقاومة الجنوبية صدت هجوماً واسعاً للميليشيات الحوثية على مناطق محررة في حيفان على الحدود بين محافظتي تعز ولحج، مؤكدة أن القوات تمكنت بعد اشتباكات عنيفة من دحر الميليشيات الحوثية وقتل وإصابة أكثر من عشرة من عناصرها.

وتعهد قائد اللواء الرابع حزم، العقيد وافي الصبيحي، بإفشال أية محاولة تسلل أو هجوم لميليشيات الحوثي باتجاه المناطق المحررة في حيفان، جنوب شرق تعز، لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية استقدمت مؤخراً تعزيزات عسكرية إلى مديرية حيفان من أجل إحراز تقدم صوب مناطق محافظة لحج.

وفي غرب محافظة تعز، قصفت قوات اللواء 14 عمالقة، المدعومة من التحالف العربي، أمس، تعزيزات ومواقع عسكرية لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبال رسيان غرب منطقة البرح الاستراتيجية بمديرية مقبنة حيث يمر طريق استراتيجي يربط بين مدينتي تعز والحديدة.وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية أن عمليات الاستهداف النوعية التي نفذتها وحدة المدفعية على تجمعات ومواقع الحوثيين حققت إصابات مباشرة في صفوف الميليشيات التي تكبدت «خسائر فادحة في العتاد والأرواح».وأشار إلى أن جثث قتلى الميليشيات مازالت متناثرة في المواقع المستهدفة، مؤكداً أن القوات المشتركة مستمرة بتوجيه «ضربات نوعية» ضد الميليشيات الحوثية في جبهة البرح غربي تعز.

إلى ذلك، واصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس، خروقاتها النارية للهدنة الإنسانية الهشة التي تصمد في محافظة الحديدة الساحلية منذ 18 ديسمبر 2018.وبحسب مصادر ميدانية، فإن ميليشيا الحوثي جددت قصفها المدفعي والصاروخي على مواقع القوات اليمنية المشتركة في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس ومنطقة الجاح الساحلية بمديرية بيت الفقيه.كما قصفت الميليشيا الحوثية، ولليوم الثاني على التوالي، بالمدفعية الثقيلة أحياء سكنية في مدينة حيس، جنوب محافظة الحديدة، مستهدفة أيضاً بأسلحة ثقيلة ومتوسطة تجمعات سكنية في مديرية التحيتا الساحلية.