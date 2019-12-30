أستراليا: النيران على مشارف ملبورن مع اشتداد الحرائق

ملبورن (وكالات)

طلبت السلطات في أستراليا من نحو 100 ألف شخص مغادرة خمس ضواحٍ في ملبورن أمس، بعد مصرع متطوع كان يكافح حريقاً منفصلاً في منطقة ريفية، وذلك مع اشتداد الحرائق في البلاد.

وخفضت سلطات ثاني أكبر مدينة في البلاد من مستوى التحذير الطارئ الذي أطلقته في وقت سابق، لكنها حضت السكان على الابتعاد من ألسنة اللهب التي التهمت 40 هكتاراً من الأراضي العشبية.

وفي ضاحية باندورا الواقعة على بعد 16 كلم إلى شمال وسط مدينة ملبورن والتي تضم جامعتين كبيرتين، امتد الحريق نحو البيوت، وتم احتواؤه من دون السيطرة عليه تماماً بعد، وفق ما قالت خدمات الطوارئ في ولاية فيكتوريا.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام طائرات الإطفاء وهي تحلق فوق الأحياء السكنية، فيما كانت عائلات تطلق المياه من الخراطيم حول منازلها.

وقضى إطفائي متطوع في ولاية نيو ساوث ويلز، فيما أصيب آخران بحروق خلال عملهما على إطفاء حريق في منطقة تبعد نحو خمس ساعات إلى جنوب غرب سيدني، وفق ما أعلنت خدمة إطفاء المناطق الريفية في الولاية.

وقالت في تغريدة: «يعتقد أن شاحنتهم انقلبت بعدما ضربتها رياح عاتية». وحتى الآن، لقي 10 أشخاص مصرعهم، بينهم إطفائيان متطوعان، خلال هذا الموسم من الحرائق.

وأقر رئيس الوزراء الأسترالي المحافظ، سكوت موريسون، متأخراً بوجود صلة بين الحرائق والتغير المناخي، لكنه واصل مع ذلك دعمه القوي لقطاع الفحم المربح في أستراليا، واستبعد اتخاذ إجراءات إضافية لخفض الانبعاثات الضارة.

أتت الحرائق كذلك على أكثر من ألف منزل، والتهمت أكثر من 3 ملايين هكتار، وهي مساحة أكبر من مساحة بلد مثل بلجيكا.

واشتدت حرائق الصيف هذا الموسم، بسبب موجة حر تضرب البلاد، تضاف إلى جفاف متواصل منذ مدة طويلة، والتغير المناخي.

وتلتهم عشرات الحرائق كذلك ريف إيست جيبسلاند في ولاية فيكتوريا، حيث قالت السلطات إن «عدداً كبيراً» من 30 ألف سائح يزورون المنطقة ذات المناظر الطبيعية الجميلة استجابوا لدعوات بالمغادرة. وبسبب كثافة بعض الحرائق، اضطر مئات الإطفائيين إلى التراجع خلف حدود النيران.

واعتبر مراقب حوادث الحرائق بين رانكن أن بقاءهم في المناطق الحرجية «لم يعد آمناً»، واصفاً الوضع بأنه «صعب للغاية».