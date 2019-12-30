تصعيد جوي كثيف على معرة النعمان وريف حلب

دمشق (وكالات)

صعدت الطائرات الحربية الروسية أمس، من قصفها الجوي على بلدات ريف حلب الجنوبي، بالتزامن مع قصف للجيش السوري على معرة النعمان وريفها. وقالت فرق الدفاع المدني، إنها تمكنت من إسعاف 4 مدنيين أصيبوا جراء القصف على قرى «الشيخ أحمد والبوابية» بريف حلب الجنوبي، كما طالت إحدى الغارات فرق الدفاع المدني في المنطقة خلال إسعافها المدنيين.

وفي معرة النعمان، تشهد المدينة والطرق التي يخرج منها الأهالي قصفاً عنيفاً، وطالت إحدى الغارات بالبراميل المتفجرة أطراف المدينة خلال قيام فرق الدفاع المدني على إسعاف مصابين، وسط أنباء عن سقوط قتيل من الدفاع المدني لا يزال تحت الأنقاض وطفل مدني.

ويأتي التصعيد الجوي بالتزامن مع تحركات عسكرية للجيش السوري والقوات الروسية على جبهات ريفي حماة وحلب، في نية لفتح جبهات إضافية بالتوازي مع المعارك الدائرة على جبهات ريف إدلب الجنوبي والشرقي. وقالت مصادر عسكرية إن تعزيزات عسكرية رصد وصولها لريف حماة الغربي منطقتي «جبل شحشبو وسهل الغاب»، تتضمن عناصر وآليات عسكرية ثقيلة.

وفي جنوب البلاد، انفجرت أمس، عبوة ناسفة زرعها مجهولون في محيط مدينة درعا وأدت لمقتل وجرح عدد من عناصر الجيش، في وقت تشهد فيه المحافظة تزايداً في عمليات الاغتيال والقتل تطال عدداً من عناصر الجيش والداعمين له من «فصائل التسوية».