الإمارات ترحب بنتائج انتخابات الرئاسة الأفغانية

أبوظبي، كابول (وام، وكالات)

رحبت دولة الإمارات بإعلان النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة الأفغانية. وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أمس، أن دولة الإمارات تدعم الانتخابات في أفغانستان، وترى أنها خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد. وعبرت الوزارة عن أمنياتها بأن يسهم ذلك في تعزيز المؤسسات الدستورية في أفغانستان وتحقيق الازدهار والتقدم في ربوعه، وأن يعم السلام والرخاء الشعب الأفغاني الصديق.

إلى ذلك، نفت حركة طالبان أمس في بيان أن تكون وافقت على أي وقف لإطلاق النار في أفغانستان بعد ورود معلومات بهذا الصدد تفيد عن احتمال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يتيح خفض العنف في الحرب المستمرة منذ أكثر من 18 عاماً.

وجاء بيان حركة طالبان فيما تستعد القوات المحلية والدولية لشتاء دام جديد على وقع استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعدما علقها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام بسبب هجمات نفذها المتمردون. وبحسب البيان الذي نشرته وسائل إعلام، قالت «طالبان»: «في الأيام الماضية، نشرت وسائل إعلام تقارير غير صحيحة عن وقف لإطلاق النار. إن الحركة ليس لديها خطط لوقف إطلاق النار». والمحادثات بين واشنطن و«طالبان» حول انسحاب القوات الأميركية من البلاد لقاء ضمانات أمنية من طالبان، معلقة حالياً منذ شن المتمردون هجوماً على قاعدة عسكرية مطلع ديسمبر.

وأوضحت «طالبان» في بيانها أن «الأميركيين طلبوا خفضاً للتصعيد تقوم طالبان بدرسه»، نافيةً بذلك «معلومات زائفة قامت وسائل إعلام بنشرها حول تنفيذ طالبان وقفاً لإطلاق النار».

وفي غضون ذلك، هاجم مسلحو «طالبان» مجمعاً لميليشيا موالية للحكومة في مقاطعة جوزجان شمالي أفغانستان في وقت مبكر من صباح امس، ما أسفر عن مقتل 14 عضواً وإصابة خمسة آخرين على الأقل. وقال مسؤول محلي إنه بالإضافة إلى ذلك، اختفى اثنان من أفراد القوات الموالية للحكومة.

وقال المتحدث باسم حاكم المقاطعة، عبد المعروف عازر، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الهجوم استمر لمدة 90 دقيقة حتى وصلت قوات جديدة وغادر المسلحون المكان. وقالت «طالبان»، إنها قصفت أكبر قاعدة عسكرية أميركية في شمال أفغانستان بالصواريخ مساء الأحد.

ومع ذلك، نفى متحدث باسم الجيش الأميركي ما قالته طالبان، قائلاً إن المسلحين يواصلون إطلاق الصواريخ على القواعد، ولكنها غالباً لا تصل إلى أهدافها.