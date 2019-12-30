الزياني يشيد بكفاءة الأمن السعودي

الرياض(وكالات) أشاد الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف الزياني، بكفاءة الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، التي تمكنت من إحباط عملية إرهابية جبانة في مدينة الدمام، كانت تخطط لتنفيذها خلية إرهابية، من خلال سيارة مفخخة، مما أدى إلى مقتل اثنين من عناصرها، وإلقاء القبض على عنصر ثالث، وضبط كميات من الأسلحة والمتفجرات.

وقال الأمين العام: إن نجاح الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، في إحباط هذه العملية الإرهابية، يبرهن على يقظتها التامة، وكفاءتها العالية، وجاهزيتها المستمرة لحماية المجتمع من شرور الإرهاب وتنظيماته المتطرفة، مؤكداً أن الفشل الذريع سيكون مصير كل محاولات التنظيمات الإرهابية والداعمين لهم لزعزعة أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وتعريض سلامة مواطنيها والمقيمين فيها للخطر.

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