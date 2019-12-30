ولي العهد السعودي يبحث هاتفياً أوضاع المنطقة مع بومبيو

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية. اقرأ أيضاً... ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

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