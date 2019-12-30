كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدعي العام الإسباني يدعو للإفراج المؤقت عن الزعيم الانفصالي القطالوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المدعي العام الإسباني، اليوم الاثنين، بالإفراج المؤقت عن الزعيم الانفصالي القطالوني أوريول جونكيراس، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها بادرة حسن نوايا سياسية مع سعي الحزب الاشتراكي لحشد الدعم لتشكيل حكومة.

وقالت محكمة العدل الأوروبية الأسبوع الماضي إن جونكيراس، الذي صدر حكم في أكتوبر بسجنه 13 عاما فيما يتعلق بمحاولة استقلال فاشلة في 2017، مؤهل للتمتع بالحصانة بصفته مشرعا في الاتحاد الأوروبي.

وسيكون للمحكمة العليا الإسبانية القول الفصل في الأمر، ومن المتوقع أن تعلن قرارها خلال الأسابيع المقبلة.

ودعا المدعي العام أيضا أعلى محكمة في البلاد إلى أن تطلب من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن جونكيراس.