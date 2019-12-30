كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفلسطيني: قضية رواتب الأسرى والشهداء تتصدر أولوياتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، عدم المساس برواتب الشهداء والأسرى لدى إسرائيل التي أقرت اقتطاعاً جديداً من أموال الضرائب الفلسطينية يوم أمس.

وأعلن عباس لدى استقباله في رام الله زوجة القيادي البارز في حركة فتح المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي، أن "قضية الأسرى تتصدر أولويات القيادة"، وأنه "لن يدخر جهداً في سبيل الإفراج عنهم جميعاً".



وجدد تأكيد رفض "المساس برواتب الشهداء والأسرى، ولو بقي فلس واحد سيصرف لهم ولعائلاتهم"، وأن هذه القضية خطاً أحمر لن يسمح بالمساس به، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أمس اقتطاع 43 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية عقاباً للسلطة على دفع مخصصات شهرية للأسرى وعائلات الشهداء بشكل شهري.

وانتقد المسؤولون الفلسطينيون بشدة الإجراء الإسرائيلي وقالوا إنه يستهدف إثارة أزمة جديدة للسلطة وزيادة عجزها على الوفاء بخدماتها في ظل ما تعانيه من عجز وتراجع في المساعدات الخارجية.