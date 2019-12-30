أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

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أخبار عاجلة الآن || البرلمان التركي يدعو للتصويت على إرسال قوات لليبيا.

دعا رئيس البرلمان التركي، اليوم، الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع يوم 2 يناير لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || ترامب وبوتين يبحثان هاتفيا إمكانية الحد من التسلح

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي، التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وإمكانية الحد من التسلح. أخبار عالمية عاجلة اليوم || زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جنوب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، يضرب محافظة هرمزكان في جنوب إيران، اليوم الاثنين.

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