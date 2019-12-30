كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس السيادي بالسودان يرسل قوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية في دارفور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المجلس السيادي في السودان، مساء الاثنين، في اجتماع طارئ إرسال قوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور.

وأجاز المجلس التشريعي المؤقت في السودان (مجلسا الوزراء والمجلس السيادي) مشروع الموازنة العامة للعام 2020 بعد التعديلات المدرجة عليها بتجميد تحرير أسعار الوقود وبعجز كلي يصل 73 مليار جنيه (62ر1 مليار دولار).