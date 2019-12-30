"عريقات": افتراءات حماس على المخابرات العامة عارية عن الصحة

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن افتراءات حركة حماس على جهاز المخابرات العامة، عارية عن الصحة، وتهدف إلى تغطية انغماس حماس في المشاريع الوهمية لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، وتكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، حجر الزاوية لما يسمى "صفقة القرن".

وأضاف عريقات، أن "حماس بهذه الافتراءات تتهرب من استحقاقات الانتخابات، التى نسعى لإجرائها وبما يشمل عاصمتنا القدس المحتلة، لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية"، إضافة إلى "نفض اليد من أي إمكانية لإزالة أسباب الانقسام" وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، اليوم الإثنين.