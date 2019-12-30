كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة تدين إسرائيلي بصق على سفير بولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت محكمة إسرائيلية، اليوم الإثنين، إسرائيلياً أقر ببصاقه على سفير بولندا في وقت شهد توتراً متزايداً في العلاقات بين البلدين، بالاعتداء وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين.

وأرجأت محكمة بتل أبيب إصدار حكمها على إريك ليدرمان الذي أعفي من تهمة إضافية بتهديدات جنائية وذلك بموجب تسوية لتخفيف العقوبة بعد اعتدائه على السفير البولندي لدى إسرائيل ماريك ماجيروفسكي.

وقالت الشرطة في الحادثة 14 مايو، إن ليدرمان قرع بقوة بيده على سقف سيارة السفير البولندي ماريك ماجيروفسكي ثم فتح الباب وبصق عليه مرتين.

واعتذر ليدرمان قائلاً: "إنه انزعج عندما أطلق السائق بوق السيارة بحدة لتنبيهه، ولم يكن يعلم أن السفير بداخلها".