طنجة.. إحباط محاولة تهريب أزيد من 16 طن من مخدر “الشيرا” -صور

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فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الاثنين ، لتوقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في محاولة تهريب 16 طن و200 كيلوغرام من مخدر الشيرا التي تم إجهاضها بالميناء البحري لطنجة المتوسط.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط مكنت من ضبط هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات المحجوزة داخل صناديق خشبية على متن مقطورة موصولة بشاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب، يسوقها مواطن مغربي يبلغ من العمر 35 سنة.
وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالسائق تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف كل الأشخاص الضالعين في الشبكة الإجرامية المتورطة في هذه القضية، ورصد امتداداتها المحتملة داخل المغرب وفي أوروبا، وكذا تحديد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية عابرة للحدود الوطنية.
وتندرج هذه القضية، بحسب المصدر ذاته، في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لتعزيز إجراءات المراقبة الحدودية، ومكافحة كل أشكال التهريب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.
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