بسبب تصريحات الوافي.. أزمة أخرى داخل البيجيدي

قال عمر المرابط، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ونائب عمدة مدينة أتيس مونس الفرنسية، إنه قدم استقالته من لجنة العلاقات الدولية للحزب، «استجابة لطلب الأخ رئيس للجنة، الذي طلب مني تقديم استقالتي من اللجنة على خلفية تدوينتي يوم أمس (انتقد فيها الوزيرة نزهة الوافي)»، يقول المرابط.

وأضاف العضو في مجلس جالية مغاربة العالم، في تدوينة بالفايسبوك: «إني أستجيب لطلبه، مقدما استقالتي الفورية متمنيا لها (الوزيرة) كامل التوفيق في مهامها».

وكان المرابط كتب تدوينة في الفايسبوك انتقد فيها تصريحات للوزيرة المنتدبة، نزهة الوافي، حول مغاربة العالم، وقال: «حين استمعت إلى خطابها، ظننت في الوهلة الأولى أن السيدة الوزيرة تخاطب الجالية اليهودية وهي تتحدث عن العيش المشترك».