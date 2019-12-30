نقابة بريطانية تتدخل لمراجعة حكم قضائي في المغرب..وتنجح في ذلك- وثيقة

بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بكلميم، ضد الصحافي المغربي محمد الفنيش، المقيم في بريطانيا، ب8 أشهر حبسا نافذا، في الدعوى التي رفعها ضده البرلماني عبد الوهاب بلفقيه، بتهمة السب والقذف والتشهير، لجأ الفنيش إلى اتحاد الصحافيين البريطانيين، الذي ناصره وهدد بتنظيم وقفة أمام السفارة المغربية بلندن، قبل أن تتدخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية لإبرام اتفاقية صلح.

الاتفاقية وقعها كل من عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وميشيل ستانيستريت، الأمين العام لاتحاد الصحافيين البريطاني، وفيها تم التنصيص على احترام حرية الصحافة، وأخلاقياتها وقواعدها المهنية واعتبار “أي اتهام يجب أن يتركز على أدلة قاطعة وحجج، وإلا فإنه يعد قذفا وتشهيرا غير مقبول”.

كما تم الاتفاق على عدم التشهير والسب والقذف ضد بلفقيه في مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل. وبالمقابل يتنازل بلفقيه على الدعوى المرفوعة ضد الصحافي.

وفعلا تم التنازل في مرحلة الاستئناف، وتم ذلك برعاية النقابتين المغربية والبريطانية.