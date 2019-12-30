الفتح يسقط الرجاء بميدانه ويمنعه من الاقتراب من المقدمة

حقق فريق الفتح الرباطي اليوم الاثنين، فوزا مهما على مضيفه الرجاء الرياضي بهدفين دون رد، في لقاء مؤجل عن الأسبوع الثامن من البطولة الاحترافية.

وانتهت مجريات الجولة الأولى من المباراة التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، وأدارها الحكم ياسين بوسليم، بالتعادل دون أهداف.

ونجح الفريق العاصمي خلال الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة 64 من افتتاح حصة التسجيل عن طريق اللاعب يوسف بلعمري، قبل أن يضيف زميله أمين الواني ثاني الأهداف في الدقيقة 82، لتعلن صافرة بوسليم عن نهاية المباراة بفوز الفتح بثنائية نظيفة، علما أن الرجاء لعب منذ الدقيقة 77 بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه محمد الدويك.

وكرس أبناء وليد الرگراگي، تفوقهم على الفريق الأخضر في المباريات الأخيرة، إذ يعود آخر فوز للرجاء على الفتح في البطولة إلى أبريل 2017، بثنائية نظيفة، برسم مباريات الأسبوع الـ22 من بطولة موسم 2017/2016.

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ومنذ تلك المباراة، تواجه الفريقان في 5 لقاءات على مستوى البطولة باحتساب مباراة اليوم، حسم الفريق الرباطي 3 منها لصالحه، بينما انتهت مباراتان بالتعادل السلبي.

وتجمدت نقاط الرجاء عقب هذه الهزيمة عند 17 نقطة، في المركز الرابع مع مباراتين ناقصتين، مع العلم أن الفريق بات مهددا بفقدان مركزه حال نجاح مولودية وجدة مساء اليوم في الفوز على ضيفه نهضة الزمامرة.

أما الفتح الرباطي المنقوص من مباراة، مكنه فوز اليوم من الارتقاء إلى المركز الثامن برصيد 14 نقطة، مناصفة مع سربع واد زم.