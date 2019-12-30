الوكيل العام للملك بطنجة يودع مؤطرا تربويا بالسجن..استغل تلميذة جنسيا

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، منتصف الأسبوع الماضي، بإيداع مؤطر تربوي بإحدى الجمعيات بالسجن المحلي “ساتفيلاج” بعد توجيه شكاية ضده من طرف والدة تلميذة تتهمه بهتك عرض ابنتها، البالغة من العمر 12 عاما، بمنطقة السواني.

وتوبع “ع.ز”، متزوج وأب لطفلين، الذي يشتغل مؤطرا تربويا في إحدى الجمعيات، بجناية هتك عرض قاصر والتغرير بها.

وتعود فصول هذه القضية إلى تاريخ 16 دجنبر الجاري، عندما تقدمت أم الضحية بشكاية يتوفر موقع “اليوم24” على نسخة منها، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بعدما عثرت بالصدفة في هاتف ابنتها على مجموعة من الرسائل بحمولات جنسية خليعة مع مؤطرها التربوي الذي كانت تتراسل معه عبر تطبيق “واتساب”.

وبحسب نص الشكاية، فإن المؤطر كان يستغل غياب أفراد أسرته ويقوم باستدراج القاصر إلى بيته بغرض منحها بعض الملابس الخاصة بالأنشطة التي تقوم بها جمعيته، قبل أن يمارس عليها “شدوده الجنسي”.