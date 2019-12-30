رئيس وزراء العراق: لسنا جزءاً من محور يعادي أي بلد مجاور أو صديق

الإثنين 30 ديسمبر 2019

عادل عبد المهدي Advertisements

أعلن رئيس الوزراء العراقي "عادل عبد المهدي"، أن الحكومة العراقية حاولت عرقلة ومنع القصف الذي نفذته القوات الأميركية على مواقع للحشد الشعبي مساء أمس الأحد، لكن كان هناك إصرارا من الجانب الأميركي على تنفيذه، مشيرا إلى أنه أبلغ وزير الدفاع الأميركي برفض الهجوم.



وقال عبد المهدي مساء اليوم الاثنين "حاولنا عرقلة ومنع القصف الأميركي لكن كان هناك إصرار على تنفيذه"، مضيفا "لسنا جزء من منظومة العقوبات ولسنا جزء من محور يعادي أي بلد مجاور أو صديق".

وتابع رئيس الوزراء العراقي "وزير الدفاع الأميركي ابلغنا بان القوات الأميركية ستقوم بالهجوم على مواقع حزب الله وان هذا الأمر سيجري بعد ساعات"، مواصلا "أبلغنا وزير الدفاع الأميركي رفضنا للهجوم وطلبنا البحث فيه وجه لوجه لكنه اكد أن القرار قد اتخذ".