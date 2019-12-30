شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. برايان هوك: سنواصل العقوبات على النظام الإيراني والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019 برايان هوك صرح "برايان هوك" المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، أن واشنطن ستواصل تطبيق العقوبات على النظام الإيراني خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة أمس على مواقع تابعة لحزب الله في العراق وسوريا، هي رسالة من ترامب مفادهها أننا لن نتسامح مع الاعتداءات التي تطال قواتنا.

وأضاف "برايان" في تصريحات صحفية منذ قليل، أن واشنطن لا تفرق بين النظام الإيراني والمنظمات الإرهابية التي يمولها النظام في المنطقة.

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