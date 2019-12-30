وزير الخارجية الأمريكي يزور قبرص الأسبوع المقبل

الإثنين 30 ديسمبر 2019

مايك بومبيو

أعلنت مصادر قبرصية مطلعة، اليوم الأثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور قبرص في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.



وقالت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه"، إن من المتوقع أن تصدر الخارجية الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانا رسميا حول الزيارة، مشيرة إلى أنه سيغادر الولايات المتحدة بعد يوم رأس السنة الجديدة وسيعود في الثامن من يناير.

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ونقلت الوكالة القبرصية عن مصادر مطلعة في العاصمة الأمريكية القول، إن مسألة تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة، وقبرص ستكون على رأس جدول أعمال بومبيو في نيقوسيا، على ضوء رفع حظر الأسلحة واتفاق الشراكة بشأن التعاون في شرق البحر المتوسط​​، وكذلك القضية القبرصية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقية ثنائية جرى مناقشتها، خلال الزيارة الأخيرة التي أجرى بها وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس إلى واشنطن، وسيلتقي بومبيو خلال الزيارة بنظيره القبرصي خريستودوليدس، ومن المتوقع أن يلتقي أيضاً برئيس الجمهورية نيكوس أناستاسياديس.

وتعيش قبرص حالة صراع مستمر مع تركيا منذ عقود، لكن تحركات أنقرة الأخيرة، سواء فيما يخص غاز المتوسط، أو ليبيا، فرضت على قبرص تحديات جديدة، بشأن كيفية التصرف، حيال التحركات التركية، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخباريية.

جدير بالذكر،انه ليس لدى قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي أي علاقة دبلوماسية مع تركيا التي تحتلّ الجزء الشمالي من الجزيرة المقسومة، كما أن نيقوسيا وأنقرة على خلاف بشأن مسألة الموارد النفطية قبالة سواحل الجزيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".