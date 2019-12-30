شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تعلق على الغارات الجوية الأميركية ضدّ حزب الله العراقي والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019 اثار الغارة الامريكية جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم، الإثنين، أن موسكو ترى الضربات الجوية الأميركية الأخيرة ضدّ حزب الله العراقي المدعوم من إيران "غير مقبولة"، بحسب ما ذكرته فرانس برس.

وذكر البيان أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، يعتبر أن الضربات بين "حزب الله والولايات المتحدة في العراق وسوريا غير مقبولة وغير بناءة"، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وعدم اتخاذ إجراءات إضافية من شأنها أن تزعزع الاستقرار السياسي والعسكري في المنطقة.

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