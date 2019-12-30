اخبار العالم

وفاة 17 شخصا جراء الإصابة بأمراض تنفسية فى أفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 17 شخصا جراء الإصابة بأمراض تنفسية فى أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أعلن نائب وزير الصحة الأفغاني اليوم الاثنين وفاة ما لايقل 17 شخصا في كابول نتيجة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي خلال الأسبوع الماضي.

ويأتي الإعلان عن هذه الوفيات في الوقت الذي تواجه فيه العاصمة الأفغانية مستويات "خطرة" من تلوث الهواء.

وأضاف فداء محمد بايكان خلال إشرافه على حملة لتوزيع أقنعة للوجه، أن مستفيات المدينة استقبلت خلال الأسبوع الماضي نحو 813ر8 مريضا مصابين بأمراض الجهاز التنفسي، مشيراً إلى وفاة 17 من هؤلاء المرضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 17 شخصا جراء الإصابة بأمراض تنفسية فى أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا