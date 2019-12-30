شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 17 شخصا جراء الإصابة بأمراض تنفسية فى أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أعلن نائب وزير الصحة الأفغاني اليوم الاثنين وفاة ما لايقل 17 شخصا في كابول نتيجة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي خلال الأسبوع الماضي.

ويأتي الإعلان عن هذه الوفيات في الوقت الذي تواجه فيه العاصمة الأفغانية مستويات "خطرة" من تلوث الهواء.

وأضاف فداء محمد بايكان خلال إشرافه على حملة لتوزيع أقنعة للوجه، أن مستفيات المدينة استقبلت خلال الأسبوع الماضي نحو 813ر8 مريضا مصابين بأمراض الجهاز التنفسي، مشيراً إلى وفاة 17 من هؤلاء المرضى.