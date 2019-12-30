شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 17 شخصا جراء الإصابة بأمراض تنفسية فى أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
أعلن نائب وزير الصحة الأفغاني اليوم الاثنين وفاة ما لايقل 17 شخصا في كابول نتيجة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي خلال الأسبوع الماضي.
ويأتي الإعلان عن هذه الوفيات في الوقت الذي تواجه فيه العاصمة الأفغانية مستويات "خطرة" من تلوث الهواء.
وأضاف فداء محمد بايكان خلال إشرافه على حملة لتوزيع أقنعة للوجه، أن مستفيات المدينة استقبلت خلال الأسبوع الماضي نحو 813ر8 مريضا مصابين بأمراض الجهاز التنفسي، مشيراً إلى وفاة 17 من هؤلاء المرضى.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 17 شخصا جراء الإصابة بأمراض تنفسية فى أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.