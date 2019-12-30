شكرا لقرائتكم خبر عن المالية اليمنية: الميليشيا عرقلت صرف مرتبات المتقاعدين والموظفين والان نبدء بالتفاصيل
وحمّلت الوزارة في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من تسلّم رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة اليمنية في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار الميليشيا في نهب الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي اليمني في عدن.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب.
وأكدت وزارة المالية اليمنية التزامها بصرف المرتبات في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية متى ما أزيلت العوائق التي افتعلتها هذه الميليشيات.
كانت هذه تفاصيل خبر المالية اليمنية: الميليشيا عرقلت صرف مرتبات المتقاعدين والموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.