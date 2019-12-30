شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب وبوتين يبحثان هاتفياً مكافحة الإرهاب والحد من التسليح والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي إن بوتين اتصل بترامب ليوجه له الشكر على "المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة والتي ساهمت في إحباط هجوم إرهابي كان من المزمع تنفيذه في روسيا خلال احتفالات العام الجديد". وقالت روسيا يوم الأحد إنها أحبطت هجمات أفادت أنباء بأنه تم التخطيط لها في سان بطرسبرج بفضل معلومة تلقتها من واشنطن.
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