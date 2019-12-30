شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يقصف تجمعات للميليشيا في تعـز والان نبدء بالتفاصيل

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم تجمعات ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي محافظة تعز جنوبي غرب اليمن. وأوضح موقع //سبتمبر نت// الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن القصف استهدف تجمعات الميليشيا المتمردة في جبال رسيان غربي منطقة البرح. وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير آليات قتالية تابعة لها.

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