واشنطن: العراقيون ادانوا هجماتنا ولم يدينوا هجمات حزب الله

اكدت الولايات المتحدة الاميركية، الاثنين، ان العراقيين ادانوا هجماتها ولم يدينوا هجمات حزب الله.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية ان "حكومة العراق مسؤولة عن حماية قواتنا"، مبينة انها "لم تقم بذلك".
واضافت "سنرد في اي مكان وليس في العراق اذا هددت مصالحنا"، مشيرة الى ان "العراقيين ادانوا هجماتنا ولم يدينوا هجمات حزب الله".
وتابعت "طلبنا من الحكومة العراقية اعتقال كل من يهاجم قواتنا".
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