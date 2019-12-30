اصدرت وزارة الخارجية، الاثنين، بيانا بشأن قصف القوات الاميركية مقرا للحشد الشعبي، فيما اشارت الى انها ستستدعي السفير الأميركي في بغداد.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ندين وبشدّة ما أقدمت عليه القوات الأميركيّة من قصف مقارّ ألوية تنتمي للحشد الشعبيّ"، مبينا ان "ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وعملاً مُداناً، ترفضه جميع الأعراف، والقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول".
وجددت الوزارة التاكيد ان "الحشد قوة وطنيّة عراقـيّة كان لها الأثر الفاعل في الدفاع عن العراق، ووحدته، وقاتل بكلّ تفانٍ، وبسالة تنظيم داعش الإرهابيّ، وأوقف امتداده، وحمى البلاد من شرِّه، وهو جزء من منظومة القوات المسلحة العراقيّة تأتمر بأوامر القائد العامّ للقوات المُسلّحة".
وشددت الوزارة على ان "العراق بلد مُستقِلّ، وأنَّ أمنه الداخليّ يحظى بالأولويّة، والاهتمام البالغ، ولن يسمح بأن يكون ساحة صراع، أو ممرّاً لتنفيذ اعتداءات، أو مقرّاً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار"، لافتة الى انه "سوف يتم استدعاء السفير الأميركي في بغداد وإبلاغه ماتقدم".
وتابعت انه "سوف يتم التشاور مع الشركاء الأوربيين المنضوين في التحالف الدولي لقتال داعش للخروج بموقف موحد فيما يخص اليات العمل ومستقبل تواجد قوات التحالف في العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية: سوف يتم استدعاء السفير الأميركي على خلفية قصف مقر الحشد الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.