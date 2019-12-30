الخارجية: سوف يتم استدعاء السفير الأميركي على خلفية قصف مقر الحشد الشعبي

اصدرت وزارة الخارجية، الاثنين، بيانا بشأن قصف القوات الاميركية مقرا للحشد الشعبي، فيما اشارت الى انها ستستدعي السفير الأميركي في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ندين وبشدّة ما أقدمت عليه القوات الأميركيّة من قصف مقارّ ألوية تنتمي للحشد الشعبيّ"، مبينا ان "ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وعملاً مُداناً، ترفضه جميع الأعراف، والقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول".

وجددت الوزارة التاكيد ان "الحشد قوة وطنيّة عراقـيّة كان لها الأثر الفاعل في الدفاع عن العراق، ووحدته، وقاتل بكلّ تفانٍ، وبسالة تنظيم داعش الإرهابيّ، وأوقف امتداده، وحمى البلاد من شرِّه، وهو جزء من منظومة القوات المسلحة العراقيّة تأتمر بأوامر القائد العامّ للقوات المُسلّحة".

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وشددت الوزارة على ان "العراق بلد مُستقِلّ، وأنَّ أمنه الداخليّ يحظى بالأولويّة، والاهتمام البالغ، ولن يسمح بأن يكون ساحة صراع، أو ممرّاً لتنفيذ اعتداءات، أو مقرّاً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار"، لافتة الى انه "سوف يتم استدعاء السفير الأميركي في بغداد وإبلاغه ماتقدم".

وتابعت انه "سوف يتم التشاور مع الشركاء الأوربيين المنضوين في التحالف الدولي لقتال داعش للخروج بموقف موحد فيما يخص اليات العمل ومستقبل تواجد قوات التحالف في العراق".