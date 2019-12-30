عاجل.. ولي العهد السعودي يبحث مع بومبيو تطورات الأوضاع بالمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365

نقلت وكالة "سكاي نيوز" العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بحث ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو"، تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تلقى "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو".

Advertisements

وأضافت الوكالة إنه "جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية".

وقصف الطيران الأمريكي، مساء أمس الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية.

وأعلن الحشد الشعبي في العراق، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القصف الأمريكي على مقاره في القائم، غربي البلاد، إلى 25 قتيلا و51 جريحا.