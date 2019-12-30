برايان هوك : الضربات الأمريكية في العراق ردع للعدوان الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال المبعوث الأميركي لإيران، برايان هوك، الاثنين، أن هدف الضربات الأميركية لحزب الله العراقي في العراق وسور يا، الأحد، كان "استعادة القدرات الرادعة للولايات المتحدة ضد العدوان الايراني".



واتهم في ايجاز تلفوني مع الصحافيين، كتائب حزب الله العراقي "بالتعدي على السيادة العراقية".

وقال هوك إن "الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان صبورا"، مضيفا و "آخر ما نسعى اليه هو الصراع في الشرق الأوسط".

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وأضاف: "منذ مايو/آيار، رفعت الولايات المتحدة عدد قواتها في الشرق الاوسط بـ 14 ألف جندي، كما قامت بزيادة القدرات الدفاعية الجوية للسعودية".

وإلى ذلك، أوضح ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي، لشؤون الشرق الادني، أن "الاهداف المقصوفة في سوريا الأحد كانت اهم من مثيلتها في العراق".

ووصف شنكر الضربات الأميركية بأنها "جادة"، مضيفا "لا نريد تصعيدا، ولكن الايرانيين فسروا ضبط النفس الاميركي بالضعف".

وشدد على أهمية ضرب مجموعة هامة من الاهداف "لإيصال رسالة إلى إيران".