النشرة: ثلاثة جرحى نتيجة حادث سير على طريق ضهر البيدر بالقرب من مفرق جديتا

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة بـ"وقوع ثلاثة جرحى أحدهم حالته حرجة، نتيجة ​حادث سير​ على ​طريق ضهر البيدر​ بالقرب من مفرق جديتا بين شاحنتين صغيرتين (بيك آب)".

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