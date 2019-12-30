القطان دان الاعتداء على العراق: عدوان غاشم على دولة تطالب بالحرية والسيادة

دان رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ احمد القطان في بيان، "الاعتداء الاميركي علي ​العراق​يين"، واعتبره "عدوانا غاشما على دولة تطالب بالحرية والسيادة ولم تخضع للاملاءات الأميركية الإستعمارية".

واشار الى ان "الشر المطلق المتمثل باميركا يريد من خلال عدوانه على الأخوة العراقيين أن يجعل العراق ممرا ومستقرا للاطماع الاميركية، ولن تفلح أميركا بتحقيق أهدافها في العراق، لأن الشعب العراقي مقاوم وممانع للأطماع الإستعمارية".

وإذ سأل الله ان يرحم شهداء العراق، اكد ان "العراق سيبقى حرا متماسكا رافضا للتدخلات الأميركية، ومواجها للاطماع الخارجية، لاسيما اطماع الادارة الاميركية، وسيعود العراق منارة لكل العالم".



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